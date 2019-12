Star Wars Battlefront 2 – Neue Inhalt zu “Der Aufstieg Skywalkers”

Star Wars Battlefront 2 soll mit Kinostart des neuen Star Wars Films auch gleich mit neuen Inhalten ausgestattet werden.

Celebration Edition ab Morgen erhältlich

Pünktlich zum Kinostart von Der Aufstieg Skywalkers soll auch das schon etwas betagtere Star Wars Battlefront 2 ein kleines Update spendiert bekommen. So wird es schon in wenigen Tage eine sogenannte Celebration Edition geben, die alle DLCs sowie das Hauptspiel in einer Version vereint.

Enthalten sind zudem einige Goodies, wie beispielweise eine neue Karte, die normalen Spielern ebenfalls via Update zugute kommen sollte. Darüber hinaus können sich Käufer über legendäre Skins für Rey, Finn und Kylo Ren freuen sowie über neue spielbare Charaktere. Abseits davon listen die Kollegen von TrueAchievements weitere “Gegenstände” als Inhalt auf. Was genau damit gemeint ist, bleibt abzuwarten.

Quelle: TrueAchievements