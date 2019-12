Xbox Project Scarlett – Erste Pläne zu den First-Party-Spielen

Bekanntlich hat Microsoft innerhalb der aktuellen Konsolengeneration vor allem mit Hinblick auf die First-Party-Titel geschwächelt. So konnte Konkurrent Sony dem Redmonder Konzern vorrangig mit Hits wie God of War oder Days Gone den Rang ablaufen. Nun äußerte sich Microsoft zu den Plänen bezüglich der Next-Gen.

Was plant Microsoft auf der nächsten Konsolengeneration?

Demnach sprach Leiter der Xbox Game Studios, Matt Booty, erstmals gegenüber GamesRadar

über die Zukunft und Planung der hauseigenen Software. Demnach wolle man zukünftig die Fehler der aktuellen Generation nicht noch einmal wiederholen. So habe man sich bezüglich der First-Party-Titeln ein ambitioniertes Ziel gesetzt, bei dessen Umsetzung man sehr zuversichtlich ist. Zukünftig sollen so alle drei bis vier Monate neue Spiele aus dem Hause Xbox Game Studios veröffentlicht werden. Die Abstände zwischen den Releases wird also ab der kommenden Generation um einiges überschaubarer als noch in den vergangenen Jahren. Microsoft stellt sich somit eines der größten Kritikpunkte der Xbox One.



Xbox One X 1TB - Star Wars Jedi: Fallen Order Bundle Xbox One X 1TB Konsole inkl. Netzteil und HDMI Kabel (4K fähig)

Xbox Wireless Controller in schwarz

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition (digitale Vollversion)

Xbox Game Pass und Xbox Live Gold (1 monatige Testversionen)

EA Access (1 monatige Testversion)

Quelle: Gamesradar