Harry Potter Wizards Unite – Festlichkeiten starten im Dezember

Die Weihnachtszeit in Harry Potter Wizards Unite hat begonnen und viele festliche Events warten auf euch. Was genau ansteht, erfahrt ihr hier!

Weihnachtsdesaster in Harry Potter Wizards Unite!

Der erste Teil des Weihnachtsdesaster beginnt am 3. und läuft bis zum 10. Dezember. Hier erlebt ihr das Winterwunderland und den Weihnachtsball, gemeinsam mit Hermine, Viktor, Hagrid und Madame Maxime. Auch Ein Community-Day ist geplant, bei dem ihr Hagrid dabei helft, sich um seine magischen Kreaturen zu kümmern. Der zweite Teil des Events beginnt später und bekommt noch einen offiziellen Termin. Auch dieser verschlägt euch auf den Ball und lässt euch die Erinnerungen von Ron, Parvati, Harry, Fred und Angelina erleben. Zuletzt gibt es noch das Event “12 Weihnachtsaufgaben”, wie der Name schon sagt erfpllt ihr 12 Aufgaben um spezielle Geschenke für eure Freunde zu sammeln. Zudem können Geschenkboxen in Gasthäusern und Festungen gefunden werden um Zauberenergie oder Runensteine zu erhalten. Mehr Infos zum Event werden unter anderem auf Twitter bekannt gegeben. Freut ihr euch auf das Weihnachtsevent?

Quelle: WB Games via Pressemeldung