Death Stranding 2 – Kojima äußert sich zu möglichem Sequel

Nachdem Death Stranding erst vor wenigen Wochen offiziell auf den Markt gekommen ist, äußert sich Kojima bereits jetzt zu einem möglichen Sequel.

Death Stranding 2 mit Norman Reedus?

Im Rahmen einer öffentlichen Diskussionsrunde in New York kommentierte Hideo Kojima erstmals die Idee eines Sequels zu Death Stranding. Demnach müsste er für die Geschichte des Spiels nochmals komplett von Null anfangen. Kojima selber könnte sich hier kein traditionelles Sequel vorstellen, viel mehr würden seine Überlegungen höchstwahrscheinlich in einem völlig neuen Spiel resultieren. Ebenso ist das Ende von Death Stranding bereits abgeschlossen, sodass es ohenhin kaum Anknüpfpunkte für einen zweiten Teil gäbe.

Zumindest hat bereits Schauspieler Norman Reedus Interesse bekundet, bei einem potenziellen Sequel erneut als Charakter aufgestellt zu werden. Am Ende werden sicherlich auch die Verkaufszahlen des Erstlings ein gehöriges Wort bei der Sequelplanung mitsprechen dürfen.

