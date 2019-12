Shenmue III – Verkaufszahlen kommen nicht in Gang

Nach 18 Jahren haben Fans endlich Shenmue III in den Händen. Doch der Rest der Gamer Community scheint nicht so heiß auf das lang erwartete Sequel zu sein.

Shenmue III verkauft sich schleppend

Fans hatten schon nicht mehr damit gerechnet ein Sequel für den Kulttitel von Yu Suzuki zu erhalten. Doch nach langem Warten ist der dritte Teil jetzt tatsächlich erschienen.

Fans sind überwiegend begeistert, doch der Rest der Community sieht das wohl etwas anders. Schaut man sich die aktuellen Verkaufszahlen wird dieser Umstand auch recht deutlich.

Vor allem die Verkaufszahlen in Japan sind recht bedenklich, denn in seinem Heimatmarkt konnten, bis zum 24. November gerade 18000 Stück für PS4 verkauft werden. Andere Titel konnten da deutlich mehr absetzten.

So wurden 32.236 Einheiten von Code Vein und 60.843 Einheiten des Nintendo Switch exklusivem Astral Chain verkauf. Yu Suzuki deutete zwar Interesse an und Pläne für einen vierten Teil an, bei diesen Zahlen könnte es allerdings schwer werden, erneut großen Support zu finden.

Man sollte allerdings auch bedenken, dass diese Zahlen weder PC Verkäufe noch Kickstarter Backer auflisten.

Quelle: Games Industry