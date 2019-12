Professional Farmer American Dream – Lebt den amerikanischen Traum

Mit Professional Farmer American Dream kommt der Traum aller Freizeit-Landwirte auf die Nintendo Switch.

Living the American Dream!

Alles was das Farmer-Herz begehrt wird euch in dem Spiel geboten. Ihr könnt eure Pick-Ups und Traktoren steuern. Kümmert euch um euer Vieh, eure Felder und legt neue an. Alles ist amerikanisch angehaucht, bis hin zu der typischen populären Kürbiswirtschaft. Landfahrzeuge sind an das Original angelehnt und helfen euch das Geld in die Kassen zu spülen. Alle Features zum Spiel könnt ihr hier unten finden. Das Spiel ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich für 39,99, auf Amazon erhaltet ihr das Spiel für die PlayStation 4 schon für 19,99 €. Um euch einen ersten Eindruck von dem Spiel machen zu können, haben wir auch einen Trailer verlinkt.

Feature-Liste:

Fantastische Kulisse angelehnt an den mittleren Westen der USA

Originalgetreue Traktoren und Maschinen

Karrieremodus mit umfangreichem Tutorial

Zahlreiche Getreidearten und Tierrassen

Kürbiswirtschaft – exklusiv in Professional Farmer: American Dream

Visuelle Feldstadien und dynamischer Boden

Angebot Professional Farmer - American Dream Lebe den amerikanischen Traum auf deiner Ranch in den USA!

Quelle: UIG Entertainment via Pressemeldung