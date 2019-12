Final Fantasy VII Remake – Dickes Loch im Bankkonto

Wer sich in heller Vorfreude die 1st Class Edition für das Final Fantasy VII Remake vorbestellt hat, sollte sich nächste Woche auf eine dicke Abbuchung einstellen.

Über den Square Enix Store konnten Fans schon direkt nach der Präsentation ihre Vorbestellungen für das Remake des RPG Klassikers tätigen. Unter anderem auch für die 1st Class Edition.

Die 1st Class Edition bietet neben dem Spiel, digitalen Goodies und mehr, auch eine Statue von Cloud auf seinem Motorrad. Und natürlich war diese Edition schnell ausverkauft, trotz eines Preises von 329 $.

Wer sich diese Edition gesichert hat, sollte allerdings darauf gefasst sein, nicht erst im März zu zahlen. Ab der ersten Dezember Woche wird Square Enix damit beginnen das Geld einzusammeln.

Panik solltet ihr jetzt allerdings nicht bekommen, denn solltet ihr aktuell nicht das nötige Kleingeld haben, wird Square weitere Versuche unternehmen. Wenn die Zahlung also verweigert wird, werdet ihr also auch nicht eure Vorbestellung verlieren. Zahlungen so früh einzuziehen ist dennoch eine etwas seltsame Praxis.

Square Enix gonna start charging for FF7 next month, just in time to be broke for Christmas. @Wario64 pic.twitter.com/KoVlByErJ2

— Former Tweeter (@PeanusHernandez) November 28, 2019