Dragon Ball FighterZ – Letzter DLC-Fighter kommt im Dezember

Der letzte Kämpfer des FighterZ Pass 2 kommt am 05. Dezember raus. Dieser wird kein geringerer als Broly aus Dragon Ball Super sein. Wer den zweiten Season Pass nicht besitzt, kann den legendären Saiyajin im Einzelkauf für 4,99 Euro erwerben. Nach Jiren, Videl, Goku (GT), Janemba und Gogeta (SSGSS), komplettiert Broly somit den zweiten FighterZ Pass. Ein dritter FighterZ Pass wurde bisher nicht angekündigt, also ist Broly auch der vorerst letzte Kämpfer, der zum Roster hinzustößt.

Fight!

Dragon Ball FighterZ erschien am 26. Januar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Zwei Tage später wurde es auch für die Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist ein 2,5D-Fighting Game und auch als E-Sport Game sehr beliebt. Passend zum Release des letzten Kämpfers, hat Bandai Namco einen Trailer raus gebracht, der Broly in Aktion zeigt. Ihr findet ihn direkt unter diesem Artikel.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe via YouTube