The Stanley Parable: Ultra Deluxe – Release auf 2020 verschoben

Die Ultra Deluxe-Edition, des von den Fans gefeierten Spieles The Stanley Parable, wurde nun auf 2020 verschoben. Die Entwickler gaben dies nun offiziell auf ihrer Website bekannt.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe braucht seine Zeit!

Das Spiel wurde von den Fans gefeiert und das zu recht, denn die Entscheidungen und das frische Spielprinzip suchen bis heute ihresgleichen. Nun haben sich die Entwickler Galactic Cafe und Crows Crows Crows dazu entschieden, den Release auf 2020 zu setzen. Besonders ein Spiel wie dieses sollte sich seine Zeit nehmen, denn Crunch Time ist ein großes Problem in der Videospiel-Branche. Die Entwickler sollten sich die Zeit nehmen, um das Spiel so gut wie möglich zu machen. “It’s done when it’s done.”, kann ich da nur sagen. In einem Video beantworten die Entwickler all eure Fragen rund um das Spiel. Typisch für das Spiel, wurden die Fragen von der klassischen Erzählerstimme eingesprochen und beantwortet. Das Video habe ich euch hier unten verlinkt.

Quelle: stanleyparable.com