Pokémon Schwert und Schild – Gigadynamax-Relaxo kommt in neuem Raid-Event

In Pokémon Schwert und Schild könnt ihr eure Pokémon ja bekannterweise dynamaximieren, welches sie zu riesiger Größe heranwachsen lässt. Manche Pokémon können sogar gigadynamaximieren, wobei sie nicht nur riesig werden, sondern auch ihre Form verändern. Zu den bereits bekannten Gigadynamax-Pokémon werden sich wohl immer weitere dazugesellen, der erste Neuzugang ist Relaxo.

Lasst in Pokémon Schwert und Schild einen Beerenbaum auf Relaxos Bauch wachsen

Ein neuer Trailer beleuchtet die Entwicklungen der drei Starter-Pokémon, die beiden legendären Hunde und ein neues Raid-Event. In Letzterem könnt ihr ein Gigadynamax-Relaxo fangen. Diesem wächst ein großer Baum mit Beeren auf dem Bauch. Beeren spielen auch bei seiner Gigadynamax-Attacke eine Rolle. Sie heißt Giga-Recycling und stellt verwendete Beeren wieder her. Gigadynamax-Relaxo kann vom 4. Dezember 2019 bis zum Januar 2020 in speziellen Raids gefangen werden.

