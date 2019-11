Elden Ring – Neue Infos bei den Game Awards 2019?

Es bleibt mysteriös rund um Elden Ring, das neuste Spiel der Dark Souls Macher. Ein Ost für IGN verrät einen möglichen Auftritt bei den Game Awards 2019.

Erster Einblick auf Elden Ring bei den Awards?

Das Werk welches in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin entsteht, könnte neue Infos während der Game Awards bekommen. Ein IGN-Post auf Instagram soll dies nun bestätigt haben. Grob Übersetzt verrät ign, dass es einen Einblick auf das Spiel geben würde und vielleicht auch der Release-Termin veröffentlicht wird. Dieser soll wahrscheinlich Anfang 2020 sein. Ob da was wahres dran ist? Die Übersetzung stammt aus dem Google Übersetzer, also sind diese Infos mit Vorsicht zu genießen. Also macht euch nicht zu viele Hoffnungen. Woher IGN diese Infos hat ist ungewiss, also bleibt abzuwarten. Mehr zum Spiel könnt ihr hier nachlesen. Für welches Spiel erhofft ihr euch mehr Infos auf den Game Awards 2019? Steht Elden Ring bei euch auf der Liste oder lässt euch das Spiel eher kalt?

Quelle: ign_me via Instagram