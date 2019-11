Two Point Hospital – Releasetermin bekannt

Die Simulation Two Point Hospital steht für den PC bereits seit vergangenem Jahr zur Verfügung. Konsolen-Spieler müssen sich anscheinend ebenfalls nicht mehr allzu lange auf eine Portierung gedulden.

Two Point Hospital im Februar für Konsolen?

Zuletzt gaben Publisher SEGA und Entwickler Two Point Studios bekannt, dass eine Portierung für die aktuellen Heimkonsolen im kommenden Frühjahr 2020 erscheinen soll. Konkreter wurde man bezüglich eines Releasetermins vorerst allerdings nicht. Nun hat Microsoft einen ersten Hinweis für einen möglichen Erscheinungstag im hauseigenen Microsoft Store gegeben. Auf der Produktseite zu Two Point Hospital nannte man konkreter das Datum 25. Februar 2020. Offiziell bestätigt wurde der Releasetermin bislang allerdings nicht, weswegen dies vorerst weiterhin mit Vorsicht zu genießen bleibt. In Two Point Hospital übernehmt ihr die Verwaltung eines Krankenhauses: managt den Aufbau, die Versorgung der Patienten sowie die Organisation der Angestellten.

Quelle: DualShockers