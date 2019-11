Nintendo – Befinden sich drei Metroid-Spiele in Entwicklung?

Arbeitet Nintendo hinter verschlossenen Türen womöglich bereits an drei heißerwarteten Metroid-Spielen?

Dies lässt nun zumindest die selbsternannte Gaming-Leak-Gruppe LeakyPandy vermuten. Die Leaker streuen nämlich Gerüchte, dass sich neben dem bereits bekannten Metroid Prime 4 noch zwei weitere unebkannte Titel in Entwicklung befinden.

Darüber hinaus soll das japanische Unternehmen an der viel diskutierten Metroid Prime Trilogy für Switch arbeiten. Einigen Gerüchten zufolge könnte diese womöglich schon auf den diesjährigen Game Awards der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Zu guter Letzt arbeite Nintendo an einem Spiel namens Super Metroid, das sich stilistisch an Samus Returns orientieren soll.

Gerade die letzten beiden Titel sollen dem Leak zufolge in den nächsten zwei Geschäftsjahren erscheinen. Wir dürfen gespannt sein, ob sich diese Gerüchte tatsächlich bewahrheiten. Allzu weit hergeholt, scheinen sie zunächst einmal nicht.

