Counter-Strike: GO – Halo meets CS im neuesten DLC

Die Halo-Serie, eine der großen Ikonen des Shooter-Genres, soll nach und nach über Steam verfügbar werden. Zur Feier dieses Anlasses wird es ausgerechnet in Counter-Strike: GO ein passendes Cosmetic-Paket geben, um den Release von Halo: Reach am 03. Dezember ins Gedächtnis zu rufen.

Halo Flair in Counter-Strike: GO

Mit Halo: Reach wird am 03. Dezember, der erste Titel der Reihe auf Steam erscheinen und wie ja mittlerweile bekannt ist, wird der Rest der ehemaligen Xbox-Exklusivtitel nach und nach folgen. Scheinbar Grund genug für eine andere uralte Shooter-Größe den Master Chief hochleben zu lassen. Die Rede ist von Counter-Strike: GO, welches mit den The Halo Sticker Capsules ab sofort diverse kosmetische Artikel für euer Waffenarsenal bereit stellt. Unter anderem könnt ihr euch den Helm des Master Chiefs, das Logo des Noble Teams oder das UNSC Spartaner Logo auf eure Wuffem kleben. Darüber hinaus, erhalten alle die die Master Chief Collection auf Steam gekauft haben, ein Musikpaket von Halo für Counterstrike. Allerdings müsst ihr dafür zunächst eine “gewisse” Spielzeit in einem der Titel verbracht haben. Wie ihr euch das vorzustellen habt, könnt ihr in den unten aufgeführten Videos nachvollziehen.

Halo: Reach erscheint am 03. Dezember für den PC via Steam, als erster Titel der The Master Chief Collection. Die verbleibenden Titel, Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST und Halo 4, werden in chronologischer Reihenfolge folgen. Die Halo Inhalte für CS.GO sind im Rahmen des jüngsten Updates erschienen. Nebenbei verbessert dieser auch noch die allgemeine Performance des Spiels und fixt einige Bugs. Die genauen Patch Notes könnt ihr euch hier ansehen.

https://twitter.com/CSGO/status/1199455213288968192?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1199455213288968192&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gamespot.com%2Farticles%2Fcounter-strike-go-adds-halo-dlc-including-music-an%2F1100-6471757%2F

Quelle: twitter.com