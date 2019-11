Xbox One – Black-Friday-Sale für Konsolen gestartet

Nachdem bereits die Konkurrenz im Nintendo eShop sowie Sony im PlayStation Store den anstehenden Black Friday mit zahlreichen Angeboten zelebrieren, zieht nun auch Microsoft nach.

Xbox One Bundles im Angebot

So bietet euch der Redmonder Konzern im Microsoft Store zahlreiche Konsolen Bundles mit einem spannenden Rabatt an. Nicht nur Interessenten der Xbox One S dürfen bei den Angeboten zuschlagen, auch die leistungsstärkere Heimkonsole Xbox One X ist nun günstiger zu erwerben. Unter anderem könnt ihr euch so die Xbox One S mit EA’s aktuellem Erfolgstitel Star Wars Jedi: Fallen Order für nur noch 199 Euro sichern. Ebenso steht euch die Xbox One X mit Forza Horizon 4 sowie dem DLC LEGO Speed Champions zu einem reduzierten Preis von 349 Euro zur Verfügung. Alle Angebote findet ihr im Microsoft Store. Entscheidet ihr euch neben dem Bundle für einen zweiten Controller, erhaltet ihr im übrigen ebenfalls noch einmal 20 Prozent Rabatt auf das Eingabegerät.

Quelle: Microsoft Store