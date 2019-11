One Piece: Pirate Warriors 4 – Releasetermin bekannt

Der Action-Titel One Piece: Pirate Warriors 4 hat endlich einen Release-Termin spendiert bekommen. Manga- und Anime-Fans dürfen sich den März des kommenden Jahres bereits rot im Kalender anstreichen.

One Piece: Pirate Warriors 4 im März 2020

So erklärt Bandai Namco unlängst, dass das actionreiche Piraten-Abenteuer am 27. März 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird. Zudem kündigte man ebenfalls eine Sammler-Edition für Fans des populären Manga an. Diese soll den Namen Kaido-Edition tragen und neben dem Hauptspiel eine besondere Diorama-Figur bieten. Hier wird das Treffen von Ruffy und Kaido gezeigt und kommt mit einer LED-Leuchte daher. Erworben werden kann diese lediglich bei ausgewählten Händlern sowie im hauseigenen Bandai Namco Store. Vorbrsteller dürfen sich im März unter dessen über vier Outfits für die Charaktere Ruffy, Zorro, Sanji und Nami freuen.

Quelle: PlayFront