Devil May Cry 3 Special Edition – Erscheint auch für Nintendo Switch

Devil May Cry 3 Special Edition soll schon sehr bald auch auf der Switch aufschlagen.

DmC 3 auf der Switch

Nachdem Devil May Cry 1 und 2 bereits eine Portierung für die Nintendo Switch spendiert bekommen haben, soll nun auch die Devil May Cry 3 Special Edition folgen. Die Edition bietet genau wie sein PC-Pendant Dantes Bruder Vergil als spielbaren Charakter und den Bloody-Palace-Survival-Modus mit seinen 9.999 Wellen als kleinen Zusatz.

Die Devil May Cry 3 Special Edition erscheint offiziell am 20. Februar 2020 und wird voraussichtlich ähnlich wie seine Vorgänger mit rund 20 Euro zu Buche schlagen. Devil May Cry 3 galt schon seiner Zeit als einer der besten Spiele der Reihe. Mit der Switch-Umsetzung bekommt der Titel zudem erstmals eine vollwertige portable Version spendiert.

Quelle: Eurogamer.de