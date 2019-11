Cyberpunk 2077 – Spielzeit soll kürzer sein als die von The Witcher 3

Im Rahmen des alljährlichen Community-Treffens mit CD Projekt Red in Warschau wurde selbstverständlich viel über Cyberpunk 2077 gesprochen. Unter anderem war auch die Spielzeit des heißerwarteten Rollenspiels ein Thema und obwohl die polnischen Entwickler keine feste Stundenzahl nennen wollten, so sprachen sie davon, dass Cyberpunk 2077 wohl etwas weniger Zeit in Anspruch nehmen wird als The Witcher 3.

Kürzere Hauptstory, aber komplexere Nebenquests

Zugegeben, auch wenn bei dieser Aussage bei manchen von euch die Alarmglocken läuten dürften, dürfte “etwas” weniger Spielzeit im Vergleich zum letzten Witcher Abenteuer, euch immer noch dutzende Stunden beschäftigen. Immerhin benötigt der durchschnittliche Spieler ungefähr 51 Stunden, um die Kampagne von The Witcher 3 abzuschließen. Also dürfte Cyberpunk 2077 trotzdem eine Menge eurer Zeit in Anspruch nehmen, wenn ihr es zum ersten Mal durchspielt und dank New-Game-Plus-Modus zielt CD Projekt Red darauf, dass es nicht beim ersten Mal bleibt. Mit dafür verantwortlich sollen die Nebenquests sein, die generell komplexer ausfallen sollen. Dabei vergleichen die Entwickler die Nebenquests in Witcher 3 mit einer “Geraden”, aus der hier und da ein Zweig hervorgeht, wohingegen die Nebenquests in Cyberpunk 2077 eher einem Bäumchen gleichen, mit Ästen und Zweigen, die ineinander greifen. Außerdem sollen die Nebenaufgaben teilweise Einfluss auf die Hauptstory nehmen und deren Verlauf verändern.

Auch ohne erweiterte Kenntnisse der Botanik, dürfte die Grundphilosophie von CD Projekt Red klar sein, wenn es um den Aufbau von Cyberpunk 2077 geht: Qualität über Quantität. Also insgesamt weniger mögliche Spielzeit als andere Branchengrößen, dafür aber mehr Komplexität bei Quests, Levelarchitektur und Story. Klingt nach einer erfolgversprechenden Formel!

Cyberpunk 2077 wird am 16. April 2020 für Windows PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: videogameschronicle.com