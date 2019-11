State of Decay 2 – Steam-Release bestätigt

Im Mai 2018 veröffentlichte Microsoft mit Entwickler Undead Labs endlich den Nachfolger zum Überraschungs-Hit State of Decay. Bislang war der Survival-Titel neben der Xbox One auch auf dem PC spielbar, vorerst aber lediglich im hauseigenen Microsoft Store käuflich zu erwerben.

State of Decay 2 bald auf Valves Vertriebsplattform

Nun tauchten erste Hinweise auf, dass State of Deavy 2 in Kürze ebenfalls auf Valves Vertriebsplattform Steam erhältlich sein wird. So listete Steam unlängst eine neue Produktseite zum Survival-Sequel. Als Erscheinungsdatum selbst wird bislang Anfang 2020 erwähnt, sodass ihr im neuen Jahr auch über Steam den Zombie-Titel spielen könnt. Über die bereits veröffentlichten DLC’s wird auf der Produktseite bislang kein Wort verloren. Ob diese ebenfalls via Steam erhältlich sein werden oder sogar bereits bei dem Kauf der Steam-Fassung inkludiert sind, ist bislang nicht bekannt. In State of Decay 2 verschlägt es euch in die gefährliche Zombie-Apocalypse. Mit Perma-Death und zahlreichen Survival-Aspekten baut der Spieler sich eine eigene Basis mit Verbündeten auf. Das Sequel bietet ebenfalls einen Koop-Modus, der mit bis zu drei Freunden gespielt werden kann.

Quelle: Steam