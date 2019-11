PlayStation Store – Black-Friday-Sale gestartet

Die große Black-Friday-Woche ist bereits gestartet und geht auch an den großen Publishern nicht vorbei. So können Nintendo Switch-Besitzer derzeit im Nintendo eShop beim Kauf zahlreicher Blockbuster sparen, auch Sony zieht nun mit einer Rabattaktion nach.

Angebote im PlayStation Store

Im PlayStation Store wird nun ebenfalls der anstehende Black Friday zelebriert und bietet euch so zahlreiche Rabatte für populäre Top-Titel an. Mitunter dabei FIFA 20 zu einem Preis von 44,99 Euro, Resident Evil 2 für lediglich 19,99 Euro sowie Days Gone zu einem reduzierten Preis von 39,99 Euro. Zudem gibt es Angebote für Spiele wie Sekiro: Shadows Die Twice, God of War, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man oder Ghost Recon Breakpoint. Auf die Angebote könnt ihr noch bis zum 3. Dezember um 0.59 Uhr zurückgreifen. Weiterhin senkte Sony bis zum 2. Dezember um 9.00 Uhr den Preis für die PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Für genau 12 Monate zahlt man derzeit lediglich nur noch 44,99 Euro. Zum PlayStation Store gelangt ihr über folgenden Link.

