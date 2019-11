Call of Duty Mobile – Die Zombies sind los

Nun bekommt auch Call of Duty Mobile einen Zpombie-Modus spendiert. Laut Activision wird dieser aber erstmal zeitlich begrenzt sein.

Zombie-Angriff auf Call of Duty Mobile!

Sowohl auf iOS als auf Android wird der Modus verfügbar sein jedoch nur für begrenzte Zeit. Zur Auswahl stehen ein Raid-Modus und der klassische Überlebensmodus. Gespielt wird dieser auf einer Mobile-Version von Shi No Numa, die man schon aus Call of Duty: World at War kennt. Anfänglich steigt ihr nur mit Messer und Pistole in die Gefechte ein, erhaltet aber durch Abschüsse und Reparaturen Punkte, für bessere Waffen und Ausrüstung. Beim Raid kämpft ihr gegen Wellen von Zombies und kämpft am Ende gegen einen Boss, um den Sieg zu erringen. Seht euch genau auf der Map um, denn anscheinend wurden überall Easter Eggs versteckt. Der Modus verspricht neue Herausforderungen, Koop-Teamwork und Spielstile zu bieten. Spielt ihr CoD: Mobile oder bliebt ihr lieber beim großen Bruder auf dem PC oder der Konsole? Was haltet ihr von dieser Erweiterung?

Quelle: Activision