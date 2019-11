Dead or Alive 6 – Freizügiger Auftritt von Rachel aus Ninja Gaiden

Team Ninja hat in einem Trailer Rachel aus Ninja Gaiden, als Teil des Dead or Alive 6 Season Pass 3 vorgestellt.

Der Season Pass zu Dead or Alive 6 wächst!

Bereits der dritte Season Pass zum Spiel ist im Gange. Rachel aus Ninja Gaiden wird als neustes Mitglied in diesem mit einfließen. Zusammen mit Momiji wird sie, zur Feier des 15. Jubiläums der Ninja Gaiden-Reihe, ihre Moves präsentieren können. Dabei ist sie im Pass enthalten, kann aber auch separat auf allen Plattformen erworben werden. DoA-typisch wird es auch Kostüme geben, die nicht all zu viel Haut bedecken. Dabei habt ihr die Wahl zwischen dem Happy Wedding-, Pirates of the 7 Seas-, Seaside Eden-, Summer Breeze- und dem Santa Bikini-Kostüm. Von Rüstung kann man da wohl nicht sprechen, sind aber für das Auge schön anzusehen. Combo-Challenges, Command Training und DOA Quests wird es für Rachel auch geben. Rachel wird im Dezember dem Kader beitreten. Holt ihr euch den DLC oder besitzt ihr schon den Season Pass?

