Rocket League – Blaupausen-Update erscheint am 4. Dezember

Das große Anti-Lootboxen-Update für Rocket League steht kurz bevor! Laut der offiziellen Website des erfolgreichen Autofußball Spiels, wird das Blaupausen-Update schon am 04. Dezember erscheinen, zeitgleich zum 5. Rocket Pass.

Rocket League verabschiedet sich von Lootboxen

Wie wir Anfang des Monats berichteten, soll die Einführung von Blaupausen, das Loot-System von Rocket League komplett umkrempeln und insgesamt fairer und vor allem transparenter machen. Ab dem 04. Dezember erhaltet ihr nach dem Abschluss eines Online Matches eben diese Blaupausen, die den Bauplan eines bestimmten Items darstellen, welches ihr anschließend mit Credits herstellen könnt. Alle Lootboxen, die aktuell noch in eurem Inventar verstauben, werden nach dem Update automatisch in Blaupausen umgewandelt, die dazugehörigen Schlüssel werden zu Credits. Interessanterweise werdet ihr bereits 25 Stunden vor dem Update keine Lootboxen mehr erhalten können. Außerdem wird es in diesem Zeitfenster nicht möglich sein den Ingame Shop zu benutzen oder mit anderen Spielern zu handeln.

Gleichzeitig werden einige Fahrzeuge und Items, die ihr aktuell nur käuflich erwerben könnt, nach dem großen Update gratis verfügbar sein, darunter die Inhalte des Chaos Run DLCs, die Fahrzeuge aus Revenge of the Battle-Cars und die Supersonic Fury Gegenstände. Der 5. Rocket Pass wird übrigens ebenfalls am 04. Dezember starten, auch wenn uns zu diesem bislang noch die Details fehlen.

All diese Inhalte werden am 04. Dezember 2019 gleichzeitig für Windows PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen.

Quelle: rocketleague.com