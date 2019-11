Civilization VI – Strategiespiel kommt auf die Konsole

Civilization VI ist ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Auch die neuste Erweiterung steht, steht nun für alle Systeme bereit.

Sid Meiers’s Civilization VI wieder auf Konsole!

Insgesamt stehen euch 24 Anführer, bzw. 27 auf der PlayStation 4 zum Spielen bereit. Kleopatra, Trajan oder Hojo Tokimune sind nur einige der verfügbaren Anführer. Für die beiden Konsolen gibt es vier spielbare Szenarien, die durch die Geschichte inspiriert wurden. Als Beispielt könnt ihr Polen vor den Invasoren in “Hedwigs Vermächtnis” verteidigen oder Europa in “Wikinger, Händler und Räuber” erobern. Die anderen beiden Szenarien betreffen Australien “Outback Tycoon” und in “Alexanders Eroberungen” sogar die ganze Welt. Mit bis zu vier Spielen könnt ihr Online zeigen, wer die Herrschaft erlangen wird. Zudem ist ein Erweiterungs-Bundle für Xbox One, PlayStation 4 und die Nintendo Switch erschienen, die die Erweiterungen Rise and Fall und Gathering Storm kombiniert. Das Hauptspiel kostet dabei 49,99 € und das Erweiterungs-Bundle nochmal 39,99 €. Für iOS ist Gathering Storm auch für 43,99 € erhältlich, da muss man sich schon sicher sein, ob man das wirklich bruacht. Freut ihr euch auf die Konsolen-Fassung von Civ VI?

Quelle: 2K via Pressemeldung