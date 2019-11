Remedy – Arbeiten an nächsten Projekt gestartet

Entwickler Remedy hat die Arbeiten an ihrem nächsten Projekt begonnen. Handelt es sich dabei womöglich um Alan Wake 2?

Remedy arbeitet an geheimen Projekt

Nachdem der Actiontitel Control bereits im August erschien, hat sich die Spieleschmiede Remedy intern offenbar bereits einem gänzlich neuen Projekt zugewandt. Wie Creative Director Sam Lake nun nämlich via Twitter verkündet, schreibt er offenbar bereits an einer Geschichte für ein neues Spiel: “Ich bin in meiner brandneuen, streng geheimen Schreibkammer. Ich schreibe eine neue Geschichte. Ihr wurdet gewarnt.“

Das Studio selber äußerte in der Vergangenheit häufiger den Wunsch ein neues Spiel im Alan-Wake-Franchise zu erschaffen. So hatte man erst im vergangenen Jahr die vollständigen Rechte von Microsoft zurückgekauft. Bleibt abzuwarten, was sich konkret hinter diesem Projekt verbirgt.

https://twitter.com/SamLakeRMD/status/1197543340847353865/photo/1

Quelle: Remedy