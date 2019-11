Nintendo Switch – Black Friday-Sale angekündigt

Passend zum bevorstehenden Black Friday mischt nun auch Nintendo bei den großen Rabattaktionen mit. Demnach dürfen sich Nintendo Switch-Besitzer in der kommenden Woche auf zahlreiche interessante Rabatte freuen.

Super Mario, The Legend of Zelda und mehr

Neben populären Third-Party-Portierungen wird im Nintendo eShop ebenfalls eine Vielzahl an Nintendos eigenen Blockbustern mit großen Rabatten versehen. Bis zu 70 Prozent des Kaufpreises könnt ihr so auf diverse Spieleperlen sparen. Mitunter dabei die Third-Party-Blockbuster FIFA 20 Switch Legacy Edition, Dark Souls: Remastered oder Wolfenstein: Youngblood in der Deluxe Edition. Zudem gesellten sich diverse Nintendo-Titel. Unter anderem gehören dazu Super Mario Odyssey sowie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, welche jeweils mit einem Rabatt von 30 Prozent aufwartet. Das gesamte Portfolio ist bereits ab dem 21. November in Nintendos eShop einsehbar. Die Rabattaktion selbst verläuft dann vom 22. November um 15 Uhr bis zum 1. Dezember um 23:59.

