Alien Isolation – Switch Release angekündigt

Wenn euch der Sinn nach ein wenig Space Horror steht, dann gibt es bald etwas für euch. Denn Alien Isolation erscheint bald auf der Switch.

Switch Release für Alien Isolation angekündigt

Schon in wenigen Tagen könnt ihr euch auf Nerven zerreißende Spannung im All freuen. Denn am 5. Dezember soll Switch Port des Alien Games erscheinen und das Paket kann sich sehen lassen.

Als Ripleys Tochter Amanda müsst ihr auf einer Raumstation einem gefährlichen Xenomorph und wenig freundlichen Androiden entkommen. Der Port enthält dabei alle bisher erschienen DLCs.

Erscheinen wird das Spiel allerdings nur digital im Nintendo eShop, wer auf einen physischen Release gehofft hat muss sich von dem Gedanken verabschieden. Damit ihr euch schon vorab ein Bild machen könnt, gibt es natürlich auch einen Release Trailer.

Quelle: Feral Interactive via Youtube