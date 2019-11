Google Stadia – Vorbestellungen schlechter als erwartet

Google Stadia, der Streaming Dienst von Google ist ab heute für Founder verfügbar. Allerdings scheinen die Vorbestellungen nicht ganz so gut gelaufen zu sein.

Obwohl das aktuelle Founders Pack der einzige Weg ist den Game Streaming Dienst schon jetzt zu testen, scheint Google nicht sehr zufrieden zu sein. So hat es eine interne Quelle, Jason Schreier von Kotaku zugetragen.

Das Founders Pack wurde zwar vollständig ausverkauft, Google hatte sich aber wohl deutlich mehr Nachfrage erhofft. Eine interne Quelle bestätigte aber, dass sich die Nachfrage in Grenzen gehalten habe.

Was das genau in Zahlen bedeutet bleibt vorerst unklar, überrascht aber kaum, bedenkt man wie viele Funktionen aktuell noch nicht einmal ein festes Datum haben. Auch die eher fragwürdige Spielauswahl wird ihr übriges getan haben.

Google zeigte sich in Interview immer wieder recht blauäugig über die vorhandene Infrastruktur in verschiedenen Ländern im Hinblick auf die Internetqualität. Man darf gespannt sein, wie lange Google versuchen wird, den Dienst weiter zu verbessern und ob das Interesse noch einmal wächst.

Google Stadia is out today, and it already looks like a monumental flop. (I heard from one person involved that preorders were below expectations.) Question is, will they eventually stop trying to sell games and switch to an all-you-can-eat subscription model? Or just let it die?

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 19, 2019