Detroit: Become Human – PC-Version kommt im Dezember

Quantic Dream brachte bereits im Sommer die PC-Versionen von David Cage’s Klassikern Heavy Rain und Beyond: Two Souls raus. Am 12. Dezember folgt jetzt das emotionale Androiden-Drama Detroit: Become Human. Es soll dann für 39,90 Euro zum Download angeboten werden. Extra zum Release hat Quantic Dream auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der verschiedene Szenen aus dem Spiel zeigt. Das Game erscheint für den PC über den Epic Games Store exklusiv. Am Releasetag wird außerdem eine kostenlose Demo erscheinen, in der man die Intro-Szene des Games spielen kann.

Roboter mit Herz

Detroit: Become Human erschien am 25. Mai 2018 für die Playstation 4. Das Action-Adventure spielt in der Zukunft und handelt von Androiden, die als unermüdliche Arbeitskräfte verwendet und in Massen hergestellt werden. Die Geschichte wird aus der Sicht von drei verschiedenen Androiden erzählt und beschäftigt sich dabei vor allem um komplexe Fragen zur Menschlichkeit und Diskriminierung. Die kommende PC-Version soll sowohl eine 4K-Auflösung als auch hohe Rendering-Qualität bieten. Neben der verbesserten Grafik soll das Spiel auch mit 60 Bildern in der Sekunde laufen können. Wem der Titel bisher entgangen ist, kann ihn jetzt im Dezember also nachholen.

Detroit: Become Human PC is coming on December 12! Pre-order NOW: https://t.co/VKmEdfQli0 pic.twitter.com/KclwVVLBQ0 — QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) November 20, 2019

Detroit: Become Human [PlayStation 4] Herausragende Grafik

Reales Setting: Die Stadt Detroit in einer futuristischen Vision Spielbare Charaktere

Spielbare Charaktere: Mehrere spielbare Charaktere

Quelle: Quantic Dream via Twitter