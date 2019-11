Age of Empires IV – Gameplay-Trailer auf dem X019-Event enthüllt

Age of Empires ist eine der prägensten Spielereihen überhaupt, und ab heute kann man den zweiten Teil endlich in der Definitive Edition mit neuer Optik erneut zocken können. Nachdem Microsoft 2017 zur gamescom die große Bombe platzen ließ und Age of Empires IV ankündigte, wurde es recht still um den neusten Teil. Nun ist Schluss mit der Wartezeit und wir bekamen aus London endlich erste Gameplay-Szenen, die direkt aus dem Spiel stammen.

Gameplay von Age of Empires IV

Schauplatz des Spiels wird das Mittelalter. Außerdem wurden mit den Mongolen und den Engländern jetzt zwei Zivilisationen bestätigt.

Allerdings müssen Fans sich noch ein paar Tage gedulden, denn das Spiel wird irgendwann 2021 für den PC erscheinen.

Age of Empires 2 Definitive Edition | Win 10 - Download Code Age of Empires II: Definitive Edition feiert den 20. Jahrestag eines der beliebtesten Strategiespiele aller Zeiten mit atemberaubenden 4K Ultra HD-Grafiken, einem neuen und vollständig überarbeiteten Soundtrack und brandneuem Content, "The Last Khans" mit 3 neuen Kampagnen und 4 neuen Zivilisationen.

Quelle: Microsoft via Livestream