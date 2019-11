Street Fighter V – Champion Edition angekündigt

Während der Capcom Pro Tour in Nordamerika, kündigte der Publisher die Street Fighter V: Champion Edition an. Zudem werde Gill im Dezember dem Aufgebot an Kämpfern beitreten.

Street Fighter V: Champion Edition kommt im Februar!

Die Edition wird alle Inhalte der Erstveröffentlichung und der Arcade Edition beinhalten, ein paar Ausnahmen gibt es da doch. Ausgenommen davon sind die Fighting Chance-Kostüme, Markenkooperationen und der Capcom Pro Tour DLC. Insgesamt wird es 40 Charaktere, 34 Arenen und mehr als 200 Kostüme geben, die nach Lust und Laune ausprobiert werden können. Mit dem Story Mode, Arcade Mode, Team Battle, Ranked Matches und Casual Matches gibt es genügen Content um euch die nächste Zeit zu unterhalten. Zudem wird im Dezember Gill dem Kader beitreten, welcher in der Street Fighter III Serie den Endboss stellte. Dieser ist besonders gut mit Pyrokinese und Cryokinse und kann somit gut mit Feuer und Eis umgehen. Als kostenpflichtiger DLC kann dieser im Dezember erworben werden, wird aber auch in der Champion Edition enthalten sein. Ab 14. Februar 2020 wird das Spiel für PlayStation 4 und PC angeboten.

Quelle: Capcom via Pressemeldung