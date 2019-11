Google Stadia – Spiele Line-Up zum Start vergrößert

Vergangene Woche gab Google das offizielle Start Line-Up für die heißerwartete Gaming-Streaming-Plattform Google Stadia bekannt. Dieser Liste nach zufolge sollten 12 Titel direkt ab Launch am 19.11.2019 verfügbar sein. Jetzt einen Tag vor dem Start ihrer virtuellen Konsole, gab Google bekannt, dass die Liste an Spielen noch etwas umfangreicher ausfallen wird.

Google hat offiziell angekündigt, das ganze 22 Spieletitel mit Stadia veröffentlicht werden sollen und diese direkt ab morgen gekauft werden können, wenn der Streaming-Dienst seine Server hochfährt. Darüber hinaus spendiert Google direkt am ersten Tag, allen Stadia Pro Mitgliedern den Titel Samurai Showdown, zusätzlich zum bisher bestätigten Destiny 2: The Collection. Für alle von euch die es noch nicht wissen, Stadia Pro Mitglieder werden die Einzigen sein, die Google Stadia ab Launch benutzen dürfen, für alle ohne diese Mitgliedschaft heißt es noch warten. Falls ihr euch nicht sicher seid wie ihr zu so einem Mitglied werdet: Ihr qualifiziert euch als Pro Mitglied, wenn ihr die Premium- oder die Founders-Edition vorbestellt habt.

Aber kommen wir zurück zu den vielen neuen Spielen, die ihr theoretisch ab Launch anzocken könnt. Unter anderem sind jetzt Titel wie Grid, Metro Exodus, Rage 2, Final Fantasy 15 oder Wolfenstein: Youngblood mit dabei, Titel die urspünglich erst später veröffentlicht werden sollten. Die gesamte Liste könnt ihr euch hier anschauen:

Google Stadia ist ab dem 19.11.2019 für alle Pro Mitglieder offiziell verfügbar. Wir sind schon gespannt, wie der Game-Streaming-Dienst in der Praxis funktionieren wird!

Excited to announce that we are INCREASING the Day One launch line-up of titles for @GoogleStadia – we now have TWENTY TWO games launching with the platform on Tuesday. Huge thank you to our game developer and publisher partners for bringing more titles #stadia

— Phil Harrison (@MrPhilHarrison) November 18, 2019