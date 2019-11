Shenmue III – Embargo fällt erst nach Release

Ys Net gab bekannt, dass das Review-Embargo erst nach dem Release von Shenmue III fallen wird. Erhofft sich das Studio dadurch bessere Verkaufszahlen?

Shenmue III Reviews kommen später?

Das Spiel tritt in große Fußstapfen und die Fans, die die Vorgänger lieben, werden sicherlich ein kritisches Auge darauf haben. Offiziell erscheint das Spiel am 19. November, aber das Embargo für Reviews fällt erst am 21. November. Was könnte Ys Net damit bewirken wollen? Möglicherweise haben sie Angst vor schlechten Bewertungen, was sich auf die Verkaufszahlen auswirken könnte. Das mit dem Embargo ist eine Münze mit zwei Seiten, denn viele Spieler möchten sich im Vorfeld informieren, ob ein Titel gut oder schlecht ist. Besonders in dieser Zeit ist das Thema frisch wie nie, denn nachdem Fallout 76 so kolossal gefloppt ist und die Preise in den Keller gingen, waren viele Fans stark verärgert. Die Vorsicht vor unfertigen Spielen ist gestiegen, deshalb ist es so wichtig eine Review zu haben, auf der man sich stützen kann. Andererseits sollen sich die Spieler selbst ein Bild von dem Spiel machen und selbst entscheiden, was sie davon halten. Wie ist eure Meinung zu dem Review-Embargo?

Shenmue 3 release date – November 19. Shenmue 3 review embargo – November 21. That’s a new one. — Kirk McKeand (@MckKirk) November 16, 2019

Quelle: Kirk McKeand via Twitter