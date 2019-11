Mass Effect – Neuer Ableger der gefeierten Reihe bereits in Entwicklung?

Es sieht wohl ganz danach aus, als würden die Entwicklerstudios von BioWare, an einem neuen Mass Effect arbeiten. Das liest sich zumindest aus einem Bericht des Online Magazins Kotaku heraus, der sich eigentlich mit BioWares gescheiterten AAA-Titel Anthem befasste.

Um ganz ehrlich zu sein, dürfte es wohl niemanden überraschen, dass BioWare an einem neuen Mass Effect bastelt. Nichtsdestotrotz ist es schön, das von Entwickler selbst zu hören, sodass eine abgesicherte Vorfreude wachsen kann. Dass es überhaupt zu einem nächsten Teil der Space Opera Reihe kommen soll, wurde überraschender weise am Ende eines Berichts offenbart, der sich eigentlich vollends um Anthem drehte, welches wohl von Grund auf generalüberholt werden soll – und das vollkommen zurecht. Aber ihr seid hier für Mass Effekt, also was hatte BioWare dazu zu sagen? Dem Bericht zufolge befinde sich ein neuer Ableger der Reihe in einer “ganz, ganz frühen Entwicklungsphase”. Aktuell verantwortlich für die Entwicklung sei das Edmonton Studio unter der Führung vom BioWare Producer Mike Gamble. Doch damit nicht genug.

Pünktlich zum N7 Day, hatte Gereral Manager Casey Hudson etwas Mass Effect-Concept Art veröffentlicht, die zwar, nach seiner eigenen Aussage, noch nicht umgesetzt wurden sei, aber eventuell schon im nächsten Titel auftauchen könnte. Wird bleiben also gespannt, wann, wie und wo wir mit einer offiziellen Ankündigung eines neuen Mass Effects rechnen können. Ihr könnt euch allerdings sicher sein, dass wir euch darüber auf dem Laufenden halten!

We have so many ideas for things we want to do in #MassEffect, so much concept art that hasn't yet been brought to life, and so many stories yet to tell. #N7Day pic.twitter.com/gDXbYComCC

— Casey Hudson (@CaseyDHudson) November 7, 2019