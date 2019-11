One Punch Man A Hero Nobody Knows – Release im Frühjahr 2020

Das auf den Anime basierende Spiel One Punch Man A Hero Nobody Knows hat einen Release-Termin erhalten. Zudem wurden Vorbesteller-Boni und Zusätzliche Charaktere vorgestellt.

One Punch Man A Hero Nobody Knows erscheint im Februar!

Am 28. Februar 2020 wird das Spiel erscheinen, wobei Bandai Namco wieder die Vorbesteller belohnt. Unter anderem erhaltet ihr einen früheren Zugang zu Saitamas Traum Version, die euch einen fairen Kampf gegen eure Feinde bietet. Der Modus verhindert, dass eure Gegner direkt nach einem Schlag K. O. gehen. Außerdem erhaltet ihr einen exklusiven Avatar “Saitama-Maske” und zwei exklusive Outfits Saitama im Trikot und Saitama im Schwarzen Anzug. Zusätzlich erscheinen noch drei weitere Charaktere auf der Bildfläche. “Metal Knight” – ein Held der den S-Rang besitzt, “Stinger” – ein A-Rang Held und” Melzargard” – ein mächtiges Alien, werden da zustoßen. Das Spiel erscheint mit englischen als auch mit japanischer Sprachausgabe und bekommt lediglich deutsche Untertitel. Erscheinen wird das Werk für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment via Pressemeldung