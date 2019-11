Battle Breakers – RPG von Epic Games für PC und mobil erhältlich

Mit Battle Breakers erscheint nun ein neues RPG auf dem Markt, welches von Epic Games gepublished wurde. Das Spiel erscheint für PC und mobilen Endgeräten.

Battle Breakers mit Unreal Engine 4!

Das Rollenspiel wurde von einem kleinem Team von Epic Games entwickelt und basiert auf der Unreal Engine 4. Inspiriert wurde das Spiel von Cartoons und gehört in die Kategorie der Hero Collector RPG. Die Story ist dabei von einem anderen Stern. Monster aus dem All haben die Helden der Erde in ein technomagischen Kristall gesperrt und nun ist es eure Aufgabe, diese zu befreien. Über 1000 Dungeons stehen euch zur Verfügung, darunter Vulakne, Gletscher, Wälder und mehr. Auch dieses Spiel setzt auf einen Battle Pass, mit dem neue Helden für das Team freigeschaltet werden können. Das Spiel ist plattformübergreifen, wodurch ihr die Story nahtlos auf dem PC oder Smartphone fortsetzen könnt. Erhalten könnt ihr Battle Breakers auf PC, im iOS App Store, in der Epic Games App oder dem Samsung Galaxy Store bei Android Geräten.

Quelle: Epic Games