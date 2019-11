Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Blacksad: Under the Skin inkl. Notizbuch

Die Stärke des Spiels liegt aber sowieso eher im Erkunden der Gebiete und dem Schlussfolgern, mit welchem ihr an den zu lösenden Mordfall herangeht. Ich sage hier Mordfall, streng genommen wird zu Beginn von einem Selbstmord ausgegangen. Das Spiel spielt in New York, Anfang der 1950er Jahre. Joe Dunn, Besitzer eines Boxclubs, wird tot aufgefunden. Zur gleichen Zeit verschwindet auch noch der aufstrebende Box-Star Robert Yale, der in Kürze für den wichtigsten Kampf seiner Karriere in den Ring steigen soll. Sonia Dunn, Joes Tochter, übernimmt vorerst die Leitung des Clubs und sieht sich mit dessen desaströser finanziellen Lage konfrontiert. Sie beauftragt Privatdetektiv John Blacksad, das Verschwinden von Yale zu untersuchen und den Mann möglichst schnell zu finden.

© 2019 Astragon + Microïds / Release für PC / PlayStation 4 / Xbox One erfolgt am 14. November 2019

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Astragon eine PC-Version von Blacksad: Under the Skin in der Limited Edition.

Gewinner 01: je 1x Blacksad – Under the Skin Limited-Edition PC plus Notizbuch

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage: Welches Tier wird in dem Spiel vermisst?

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 16 Jahren. NAT-Games Redakteure und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 24. November 2019. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findet ihr bei Cookies und Datenschutz.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Astragon für die Bereitstellung der Preise.