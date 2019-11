The Surge 2 – Neuer Waffen-DLC ab heute erhältlich

Für das souls-like Endzeitspiel The Surge 2, wurde ein neuer DLC veröffentlicht, der euer Arsenal beachtlich erweitern wird.

Eine Menge neuer Waffen im The Surge 2 DLC!

Das Public-Enemy-Weapon-Pack kommt mit 13 neuen Waffen, aus acht verschiedenen Waffengattungen daher. Durch die neuen Spielzeuge, steigt die Abwechslung beim Exekutieren eurer Gegner. Spieler die im Besitz des Season Pass sind, erhalten das Waffen-Pack kostenlos. Um die Waffen zu ergattern, müsst ihr skurrile Orte in Jericho City aufsuchen, um euch unbequemen Herausforderungen zu stellen. Als Belohnung warten Waffen auf euch wie das “Strongarm-Twinblade”-Schwert oder die “Codename:-Zarathustra”-Handschuhe. im Dezember folgt dann der nächste DLC mit neuen Rüstungssets für eure Exo-Rigs. Aber auch im nächsten Jahr wird es noch einen DLC geben mit dem Titel “The-Kraken”, der euch in einen neuen Stadtbezirk führt und die Story erweitern wird. Neue Gegner und Bosse wird es natürlich auch geben. The Surge 2 könnt ihr bereits für PlayStation 4 und Xbox One erhalten.

The Surge 2 - Limited Edition - [PlayStation 4] Nachfolger zum mehrfach preisgekrönten "The Surge" unter anderem ausgezeichnet mit dem deutschen Entwicklerpreis 2017 als bestes deutsches Spiel

Eine noch größere und abwechslungsreichere Welt voller Herausforderungen und spektakulärer Kämpfe gegen noch tödlichere Bosse

Mechaniken wie vereinfachtes Looting & anvisieren der Ausrüstungsteile: Trennen Sie dem Feind die Ausrüstungsteile ab, die Sie selbst wollen

Limited Edition: Spiel im exkl. Schuber, exkl. 3D Cover, exkl. 8-seitiger Comic, exkl. Doppelposter und exkl. Lithographien

Quelle: Focus Home Interactive via Pressemeldung