New Super Lucky’s Tale – Switch-Portierung veröffentlicht

Publisher Playful Studios und PQube haben das Jump’n’Run Super Lucky’s Tale endlich auch auf Nintendos aktuelle Heimkonsole gebracht. Die Nintendo Switch-Portierung trägt den Titel New Super Lucky’s Tale und bringt einige neue Features mit sich.

New Super Lucky’s Tale ab sofort für unterwegs

Ursprünglich feierte Lucky’s Tale auf der Oculus Rift sein Debüt. Danach folgte mit Super Lucky’s Tale für den PC sowie die Xbox One eine weitere Portierung. Seit dem 8. November können Spieler den bunten Hüpfspaß nun auch unterwegs genießen. So steht euch im eShop für die Nintendo Switch New Super Lucky’s Tale zu einem Preis von 39,99 Euro zur Verfügung. Ab dem 13. Dezember soll es zudem eine Boxversion des Jump’n’Runs im Handel zu erwerben geben. Neben grafischen und musikalischen Aspekten überarbeiteten die Entwickler ebenfalls altbekannte Level, integrieren aber auch vollkommen neue Areale. Zudem wird die Kamera ab sofort frei beweglich sein, was die Steuerung des 3D-Titels zugänglicher gestaltet.

Quelle: Gamefreaks365