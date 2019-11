Microsoft – Nächste Folge Inside Xbox für Donnerstag geplant

Die nächste Episode des Streaming-Formates Inside Xbox soll bereits am kommenden Donnerstag ablaufen.

Zum Auftakt des hauseigenen Xbox-Event X019 in London, wird Microsoft eine brandneue Folge Inside Xbox ausstrahlen. Der Stream startet demnach am Donnerstag, den 14. November um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Im Fokus des Streams sollen insgesamt 12 Titel der Xbox Game Studios gezeigt werden, darunter auch noch unangekündigte First-Party-Spiele. Darüber hinaus will man die kommenden Titel das Game Pass vorstellen und hat sogar große Neuigkeiten zur Project xCloud zu verkünden.

Die X019 bietet vor Ort Hands-On-Stationen zu über 24 verschiedenen Spielen. Dazu gehören Titel wie Age of Empires 2: Definitive Edition, DOOM Eternal, Capcoms Project Resistance oder Star Wars Jedi: Fallen Order.

Das Event läuft vom 14. bis 16. November.

#X019 kicks off with an episode of Inside Xbox you won’t want to miss.

✅ 12 Xbox Game Studios titles (including new reveals and PC)

✅ New PC and Console game reveals for @XboxGamePass

✅ Big Project xCloud news

Tune in LIVE @WatchMixer November 14: https://t.co/lOycoVHid2 pic.twitter.com/0fIeytMIMj

— Xbox ➡️ X019 🇬🇧 (@Xbox) November 8, 2019