Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville – Die Essensschlacht hat begonnen

Das große Food-Fight-Festival in Plants vs. Zombies Schlacht um Neighborville hat begonnen! Spieler können sich auf schöne Preise mit Essensthematik freuen.

Ihr könnt euch im Multiplayer-Portal auf die Essensschlacht-Preiskarte stürzen um In-Game-Items abzustauben. Alle Preise haben etwas mit Essen zu tun, was sich bei dem Event als selbstverständlich ergeben sollte. Emojis, Gesten, Kostüme und noch mehr, könnt ihr in dieser Zeit freischalten. Für Spieler welche die halbe Preiskarte durchspielen, gibt es das “Süße Wissenschaft”-Kostüm als Belohnung. Für ganz eifrige Spieler, die die komplette Karte vervollständigen, gibt es das legendäre “Kuschelkätzen” als Hauptpreis. Auf dem Blog erfahrt ihr alle Änderungen und Preise im Detail. Außerdem wurde ein festliches WeihnachtZ-Paket veröffentlicht, um euch in Weihnachtsstimmung zu versetzten. Das Paket enthält als Goodies, das seltene Kornwickel-Kostüm für Major Mais, das Abfahrt-Bimmler-Kostüm für Miss Electra, Festliche Boxhandschuhe und Festliche Siegestafel. Das Paket kann digital erworben werden und enthält das Hauptspiel und die erwähnten Goodies. Besitzer des Spiel können das WeihnachtZ-Paket aber auch separat erhalten.

Quelle: Electronic Arts