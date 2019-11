Gewinnspiel – Wir verlosen 10x Skurriles Gaming-Wissen: Fork-Knife-Edition

Fortnite ist eines der größten Gaming-Ereignisse unserer Zeit. Welche verrückten Ausmaße der Hype um das Battle-Royale-Phänomen angenommen hat, erfährst Du in zahlreichen skurrilen, lustigen und erstaunlichen Fakten. Außerdem kannst Du Dein Fortnite-Wissen mit einem Quiz testen. Skurriles Gaming-Wissen: Fort Knife-Edition bietet über 200 Fakten für fortgeschrittene Spieler und Neueinsteiger. Auch Eltern und Interessierte, die nicht selbst spielen, bekommen ein fundiertes Wissen über die Welt von Fortnite – praktisch und schnell erfassbar in kurzen, erstaunlichen Fakten.

Warum können Schüler in den USA mit Fortnite bessere Noten bekommen?

Woher kommt der Name Battle-Royale?

Warum sind Elektronikhändler nicht gut auf Fortnite zu sprechen?

Wie kam es, dass ein Burger-Restaurant eine komplette Stadt im Spiel platt machte?

