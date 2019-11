BioShock – Wird der nächste Teil ein Service-Spiel?

Wird der nächste Bioshock-Teil tatsächlich ein Service-Spiel?

Dass sich ein mögliches neues Bioshock in Entwicklung befindet, gilt derzeit schon fast als offenes Geheimnis. Nun macht aber ein ganz neues, frisches Gerücht die Runde, das besagt der nächste Ableger der Reihe werde ein Service-Game wie beispielsweise EAs Anthem.

Entsprechende Hinweise gehen aus den jüngsten Jobausschreibungen hervor. Demnach sucht das noch junge Studio 2K Novato nach einem End Game Design Lead, der Spielerfahrungen schaffen soll, die Spieler langfristig an das Spiel binden.

Unsere Erfolgsformel lautet Fantastic World + Incredible Story = Fanatical Fans. In dem Spiel, das wir machen, wird die Geschichte selbst zu einem Abschluss kommen. Im Gegensatz dazu ist die Welt etwas, das wir so gestalten, dass es am Leben bleibt und sich hinter dem Hauptbogen der Erzählung verbirgt. Um dies zu nutzen, möchten wir eine Reihe von Systemen, Quests und Spielerfortschritten erstellen, die es unseren fanatischen Fangirls und Fanboys ermöglichen, mehr Inhalte auf einer kontinuierlichen Live-Service-Basis zu erleben.