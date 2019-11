Rainbow Six: Siege – Teaser zur 4. Season veröffentlicht

Ubisoft hat einen Teaser-Trailer zur kommenden Season für ihren Taktik Shooter Rainbow Six: Siege veröffentlicht. Die betreffende Saison wird den Namen Operation Shifting Tides tragen und höchstwahrscheinlich die Letzte für das Jahr 2019 sein. Und obwohl eine vollständige Enthüllung erst morgen stattfinden soll, gibt der Teaser schon erste Eindrücke von dem was euch erwartet.

The waves of change are on the horizon

So heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Rainbow Six: Siege, inklusive einem animierten Bild von anbrandenden Wellen unter einer Art Plattform. Viel mehr verrät der Teaser tatsächlich auch nicht, im Grunde erfahren wir nur den Namen der kommenden Saison: Shifting Tides. Gut, das dem Twitter-Teaser auch noch ein YouTube-Video gefolgt ist, welches einige der neuen Gadgets zeigt die euch erwarten werden. Darunter ist zum einen das CSRX 300, ein Sniper Gewehr, das immense Durchschlagskraft zu haben scheint und mühelos Wände mit explosiven Patronen zerfetzt. Zum Anderen könnt ihr einen Blick auf den sogenannten MAG-NET erhaschen, einem kleinen Diskus, der auf Kopfdruck elektromagnetisch aktiv wird und anscheinend in der Lage ist abgefeuerte Kugeln abzufangen. Neben diesen nützlichen Gadgets sollen wohl auch zwei neue Operatoren verfügbar sein. Einzig die Herkunftsländer sind bis dato bekannt, Kenia und Indien.

Weitere Details werden morgen im Rahmen des Pro League Season 10 Finals offiziell enthüllt werden!

