PlayStation 5 – Bekommt die Konsole einen Cartridge-Slot?

Ein neues Patent ist auf getaucht welches von Sony eingereicht wurde und eine interessante These aufstellt. Könnte die PlayStation 5 einen Cardridge-Slot bekommen?

PlayStation 5 mit Disc und Cardridge?

Fragen über Fragen, aber eines ist klar. die PlayStation 5 wird ein UHD-Laufwerk bekommen. Dies wurde bereits offiziell bestätigt. Nun sind Patentpläne für eine Cardridge aufgetaucht, die stark an alte Konsolen-Datenträger erinnern. Geht nun der Weg zurück zu den Anfängen? Das Patent wurde von Yujin Morisawa eingereicht, welcher Senior Art Director bei Sony ist. Dieser war auch bereits für das Dev-Kit verantwortlich. Zweifellos wäre ein Cardridge-Slot keine schlechte Idee, da die Daten so schneller gelesen werden könnten. So würden wir wieder bei den Anfängen der Videospiel-Geschichte landen. Das Patent wurde beim INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) in Brasilien gefunden. Aber ob das Patent für die PlayStation 5 ist, bleibt weiterhin unklar und ist nur Spekulation. Würdet ihr euch sowas Wünschen? Welche Features hättet ihr gerne für die nächste PlayStation. Den Link zum Patent habe ich euch hier verlinkt.

Quelle: wccftech.com