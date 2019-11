Diablo IV – Kosmetische Mikrotransaktionen bestätigt

Joe Shely, seines Zeichens Lead Designer von Diablo IV, hat sich im Zuge der Blizzcon 2019 konkret zum Thema Mikrotransaktionen geäußert. Bislang hatte Blizzard lediglich bestätigt, dass sie keinerlei Ambitionen hätten Mikrotransaktionen, die einen Pay-to-Win-Gedanken verfolgen, ins Spiel zu integrieren. Zu Thema kosmetische Gegenstände hielten sich die Entwickler allerdings noch bedeckt.

Die Enthüllung von Diablo IV, war eine der großen Highlights der diesjährigen Blizzcon. Dunkler, komplexer, größer, das Entwicklerteam von Blizzard hat sich mit dem neuesten Teil der gefeierten Reihe viel vorgenommen. Unter anderen soll das Action-RPG auch lange nach dessen Release mit neuen Inhalten versorgt werden, darunter neue Gebiete, Charaktere und Items. Doch wie soll sich so ein Mammut Projekt auf lange Sicht finanzieren? Lead Designer Joe Shely hat sich, laut Twitch Streamer Quin69 im Rahmen eines Interviews, ausgiebig zu dieser Thematik geäußert. Auf die konkrete Frage hin, wie Blizzard das Spiel monetarisieren wolle, äußerte sich Shely wie folgt:

Diablo 4 will be available as a base game, and… we’re going to have expansions. You also will be able to acquire cosmetics in the game.