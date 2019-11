Der Monatsrückblick Oktober 2019

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Heißer Herbst

Na, hab ich euch zu viel versprochen? Der Oktober hat schon so manchen Blockbuster hervorgebracht. Allen voran zwei der beliebtesten Platzhirsche. Nein, die Rede ist diesmal nicht von Call of Duty und Battlefield, sondern von den Titeln, die die Herzen der Fußball-Fans höher schlagen lassen. Die Rede ist natürlich von FIFA 20 und PES2020. Und für die Basketballer unter euch haben wir auch einen Test zu NBA 2K20. Anfang Oktober hat Maarten auch den Test zu seinem (und auch meinem) heißgeliebten The Legend of Zelda: Link’s Awakening fertig gestellt. Es war einfach wunderbar, der Insel Cocolint (oder Coholint 😊) einen Besuch abzustatten. Und auch der mittlerweile fast schon kultige Goat-Simulator hat mit Konkurrenz zu kämpfen. In Untitled Goose Game schlüpft ihr wieder in die Rolle eines nervigen Tiers. Aber diesmal seid ihr eine Gans und müsst der Nachbarschaft ganz gehörig auf den Zeiger gehen. Einfach herrlich! Natürlich sind das nur einige unserer Reviews. Auf unserer Homepage findet ihr noch haufenweise weitere Beiträge. Stöbern lohnt sich.

Qualität statt Quantität

Der Herbst ist da und es kommt ein Spielehit nach dem anderen. Da weiß man ja gar nicht, wo man die ganze Zeit zum Zocken hernehmen soll. Manchmal wünsche ich mir tatsächlich, dass es vielleicht noch mal so wird wie früher. Nur so ein bisschen. Damals, als es noch nicht die RIESEN-Flut an Videospielen gab. Zu jener Zeit hatte man sich (vielleicht aber auch zwecks Mangel an Alternativen) monatelang mit ein und dem selben Spiel befasst. Ehrlich gesagt kann ich das heute nicht mehr. Viel zu groß ist die Befürchtung, irgendwas tolles in einem anderen Spiel zu verpassen. An der Stelle lobe ich mir die Hardcore-Gamer unter euch, die knallhart an ihrem Lieblingsspiel dran bleiben und alle Facetten des Spiels in- und auswendig kennen. Meinen Respekt dafür. Aber immerhin habe ich meinen großen Videospielhaufen der Schande neulich um ein Mammut-Projekt erleichtern können. Ja, genau. Ich habe The Witcher 3: Wild Hunt durchgespielt! Ich bin so stolz auf mich!

Zwei abschließende Highlights

Mit dem Ende der Sommerzeit sind auch die letzten, großen Gaming-Events für dieses Jahr gekommen. In Berlin durften wir uns auf der EGX 2019 in gewohnt entspannter Atmosphäre die neusten Trends und Games anschauen. Genau am selben Wochenende auf der anderen Erdhalbkugel fand die BlizzCon 2019 statt. Da waren wir auch dabei. Zumindest digital. Und haben voller Begeisterung die Eröffnungszeremonie begleitet. Diablo 4, Overwatch 2, World of WarCraft: Shadowlands, und viele mehr. Wie geil ist das denn?! Dieses Jahr haben sich die Jungs und Mädels echt ins Zeug gelegt und die Fans nicht enttäuscht. Sie haben sich die Kritik von letztem Jahr scheinbar echt zu Herzen genommen. Auch der politische Fauxpas mit dem eSportler „Blitzchung“ wurde angesprochen. Man entschuldigte sich für die ein oder andere Fehlentscheidung seitens Blizzard. Dennoch gab das ganze politische Tamtam der BlizzCon 2019 keinen großen Abbruch. Vielleicht lediglich einen kleinen, faden Beigeschmack.

Ausblick auf den November

Der November wird uns mal wieder gnadenlos mit Videospiel-Perlen bombadieren. Fans der berühmtesten, asiatischen Taschenmonster dürfen sich über Pokémon Schwert und Schild freuen. Auch die Star Wars-Fraktion wird endlich mal wieder bedient. Mit Star Wars: Jedi – Fallen Order gibt es endlich mal wieder ein Star Wars-Spiel mit Handlung. Und noch ein paar mehr. Doch vergessen wir mal den ganzen Kram und konzentrieren uns auf DEN heißersehnten Spiele-Hit der Neuzeit. Hideo Kojima’s Death Stranding. Seit Jahren kam das ein oder andere, ziemlich verstörende Video ans Tageslicht. Mittlerweile sind mehr Details bekannt. Eines ist auf jeden Fall mal sicher: Es wird ziemlich spannend und abgedreht. Hideo Kojima in Bestform? Wir sind gespannt. So, genug der Worte. Ich setz mich mal wieder an meinen immer größer werdenden Spielehaufen. Viel Spaß beim Zocken.