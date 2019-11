Riot Games – Neue Comic-Reihe in Arbeit

Nachdem zum 10. jährigen Jubiläum von League of Legends, einige neue Spiele angekündigt wurden, kommt nun die nächste Ankündigung von Riot Games. Eine neue Comic-Reihe wird erscheinen, mit Zed in der Hauptrolle.

Erstes Comic von Riot Games schon im November

Sechs Ausgaben wird die Comic-Reihe umfassen und das erste Band erscheint schon am 20. November diesen Jahres. Eine Paperback-Version könnt ihr im Mai 2020 erwarten. Die gesamte Reihe wird von Odin Austin Schafer geschrieben und von Edgar Salazar illustriert, der bereits für DC-Comics gezeichnet hat. Odin war bereits für die Ashe-Comic-Reihe verantwortlich und führt nun “Regie” bei Zed. Die Geschichte spielt in Ionia, in der Zed eine Gruppe Assassinen anführt und versucht seine Heimat zu schützen. Doch als Khada Jhin auftaucht, der ein mörderischer Psychopath ist, muss Zed sich seiner Vergangenheit stellen. Auf seiner Reise trifft er auch auf seinen einstigen Freund Shen, dessen Meister er auf den Gewissen hat. Was Riot Games noch so alles Verkündet hat, könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: Riot Games via Pressemeldung