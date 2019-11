Monster Hunter World Iceborne – Raccoon City wartet auf euch

Heute wurde eine neue Event-Quest für Monster Hunter World Iceborne veröffentlicht, die euch nach Raccoon City entführt.

Monster Hunter World Iceborne meets Tyrant!

Eine ungewöhnliche Kombi erwartet euch heute in Monster Hunter, denn in der neuen Quest treffen Leon, Claire und der Tyrant auf euch. Sobald ihr Jägerrang 20 erreicht habt, könnt ihr Materialen farmen und Rüstungssets schmieden und Waffen anpassen. Auch neue Gesten und dekorative Items für eure Räume können freigeschaltet werden. Darunter natürlich auch die bekannte Schreibmaschine und die Item-Box. Als kostenpflichtigen DLC könnt ihr ein Tyrant-Kostüm für die Wildexpertin ergattern. Im Laufe des Monats wird dann auch Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, wieder ein Teil des Spieles. Bereits das zweite Mal erfolgt eine Kooperation zwischen den beiden Spielen, die euch neue Items, Waffen und Monster beschert. Ab dem 21. November startet dann die Quest-Reihe zu Horizon Zero Dawn. Noch mehr Infos zum Spiel findet ihr hier! Freut ihr euch auf die neuen Erweiterungen?

Quelle: Capcom via Pressemeldung