Pokémon Schwert und Schild – Neuer Trailer stellt Galar vor

Werft einen Blick auf den neuen Übersichts-Trailer zu Pokémon Schwert und Schild und erfahrt mehr über die verschiedenen Gegenden in Galar.

Neuer Trailer veröffentlicht

Passend zum anstehenden Release in der nächsten Woche, hat Nintendo nun einen frischen Übersichts-Trailer zu Pokémon Schwert und Schild veröffentlicht. Das rund 5 Minuten lange Video gibt dabei einen guten Einblick in die Gegenden der Gallar-Region und zeigt gleich einige der neuen Pokémon in ihrem natürlichen Habitat. Konkrete Einblicke in das Gameplay und die Spieleabläufe lässt der Trailer allerdings vermissen.

Pokémon Schwert und Schild machte in den letzten Tagen allem voran mit umstrittenen Leaks auf sich aufmerksam. Demnach dürften rund 50 Prozent der bisher verfügbaren Pokémon aus dem Spiel entfernt worden sein. Fans und Community zeigen sich indes empört, Nintendo selber äußerte sich nicht weiter zu den Gerüchten.

Pokémon Schwert und Schild erscheint am 15. November exklusiv für Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo